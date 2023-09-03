آرسنال يستعين بالوقت الضائع لحرق شياطين مانشستر

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قلب آرسنال تأخره (0-1) أمام ضيفه مانشستر يونايتد، ليحقق فوزا مثيرا ومتأخرا (3-1)، مساء الأحد على ملعب الإمارات، في قمة مباريات المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم اليونايتد بهدف حمل توقيع نجمه ماركوس راشفورد في الدقيقة 27، محرزا أول أهدافه في الموسم الحالي. وسرعان ما أحرز آرسنال هدف التعادل عن طريق نجمه النرويجي مارتن أوديجارد في الدقيقة 28. وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء (1-1)، أحرز ديكلان رايس الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 90+6.

وقضى البرازيلي جابرييل جيسوس على آمال شياطين مانشستر، عقب إحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 90+10.

ورفع آرسنال رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 6 نقاط في المركز الـ11.

وشكل المدفعجية الخطورة الأولى حين وصلت الكرة لهافيرتز لكنه فشل في التحكم بها بغرابة، ليبعدها مارتينيز إلى ركلة ركنية. وكاد آرسنال أن تقدم حين ارتقى ديكلان رايس لعرضية من ركنية نفذها ساكا، مسددًا رأسية قوية ذهبت أعلى العارضة. وانطلق إريكسن من قبل وسط الملعب وأرسل الكرة إلى راشفورد الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة سكنت الشباك.

وأتى الرد سريعًا من آرسنال بعدما مهد مارتينيلي كرة أرضية داخل المنطقة لأوديجارد الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك. وسدد راشفورد لكنها ذهبت بعيدًا عن المرمى، ثم ارتقى هافيرتز لعرضية مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول (1-1).

وأطلق مارسيال كرة قوية تألق رامسديل في التصدي لها، وتابعها راشفورد بتسديدة أخرى اصطدمت بساليبا وخرجت إلى ركنية.

وتحصل آرسنال على ركلة جزاء بعد تعرض هافيرتز للإعاقة من قبل وان بيساكا، قبل يعود الحكم إلى تقنية الفار ويتراجع عن قراره. وتوغل أوديجارد وسدد كرة ضعيفة أمسك بها أونانا بسهولة، ثم تلقى مارتينيلي تمريرة وسدد كرة مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأرسل وايت عرضية أرضية لساكا المنفرد بأونانا داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية تألق الحارس الكاميروني في التصدي لها.

ومرر كاسيميرو بينية لجارناتشو الذي انفرد برامسديل وسدد كرة أرضية سكنت الشباك، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل. واستقبل رايس عرضية من ركلة ركنية داخل المنطقة، ليسدد بعدها كرة قوية فشل أونانا في التصدي لها ليتقدم المدفعجية (2-1). ومرر فييرا الكرة لجيسوس الذي تلاعب بدالوت وانفرد بأونانا مسددًا كرة أرضية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز آرسنال (3-1).