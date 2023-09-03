مأرب..خلية حوثية مرتبطة بما يسمى جهاز الأمن الوقائي تسقط في قبضة الأجهزة الأمنية - تعرف على زعيم الخلية

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم، خلية إرهابية حوثية مرتبطة بما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.

وأوضح الإعلام الأمني بشرطة محافظة مأرب، أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية حوثية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتهم، تقوم بزراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات واشتركت في إثارة الفوضى بين قبائل مأرب من جهة والجيش والأمن من جهة اخرى.

واشار الى ان زعيم الخلية الإرهابية زايد عبد الرب حسين خيران، اعترف انه التحق بصفوف مليشيات الحوثي الإرهابية منذ الوهلة الأولى لانقلابها وكُلف من قبلهم بالعديد من العمليات ضد المواطنين في صرواح وغيرها من مديريات محافظة مأرب وتم تكليفه بعد ذلك بالطلوع إلى صنعاء حيث التقى هناك بالمدعو "عبدالله حسن عمران" وقام بتوظيفه في المهمة الجديدة وتوضيح طبيعة العمل التي سيقومون بها بمحافظة مأرب.

وبيّن زعيم الخلية الإرهابية، أنه كان يعمل لدى ما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لمليشيات الحوثي الإرهابية قبل إرساله إلى مأرب برفقة عناصر الخلية بعد أن تلقوا دورات متعددة من قبل خبراء حوثيين في مجال صناعة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.

وأوضح الإرهابي خيران، أن الخلية الإرهابية عملت تحت قيادة ما أسماه بالمشرف الحوثي الكبير "أحمد عاتق الأمير" وقامت بزراعة عبوات ناسفة وسيارات مفخخة لاستهداف القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات القبلية اثناء مرورهم في خط العبر الدولي.

ونوه زعيم الخلية الإرهابية، انه تم استدعائهم عند حدوث المواجهات بين رجال الأمن ورجال قبائل آل عقار في شهر يونيو الماضي من قبل أحمد عاتق الأمير وتكليفهم إلى جانب مجموعة قناصين كانوا يتواجدون في مزرعة عبدالله حسن عمران لاستهداف آل عقار وأفراد الأمن واستغلال الحادثة لتوسعة الفجوة بين الطرفين.

يذكر ان الأجهزة الأمنية بمأرب كانت قد بثت الشهر الماضي فيلم" مأرب.. النوم بعين واحدة 2" يكشف إحباط مخطط إرهابي إيراني بأدوات حوثية، كما نشرت عبر قناة اليمن الفضائية في شهر يونيو الماضي اعترافات لخلية إرهابية يتزعمها أحمد علي عاتق الأمير تقوم بزراعة عبوات ناسفة تستهدف المركبات المدنية والعسكرية.