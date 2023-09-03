العثور على جثمان فتاة عشرينية في منازل محافظة تعز ..تفاصيل

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قالت مصادر محلية، إنه تم العثور على جثمان فتاة بعد أيام من انبعاث رائحة كريهة من إحدى المنازل بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.
وأضافت المصادر أن مواطنين شكوا من انبعاث رائحة كريهة من منزل في وادي "المدام"، بمدينة تعز، اتضح لاحقا أنها صادرة عن جثمان فتاة عشرينية.
وبحسب المصادر، فإن الفتاة تدعى "سحر سلطان عثمان الذبحاني"، وكانت تعاني من المرض، وجرى عرضها على شخص يدعى معالجته بالقرآن أوصاهم بوضعها في غرفة مغلقة لثلاثة أيام متتالية، لينتهي بها المطاف متوفية.
وأفادت المصادر، بأن أجهزة الأمن تجري تحقيقاتها في القضية في الوقت الذي تم القبض على الشخص الذي يدعى العلاج بالقرآن