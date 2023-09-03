عاجل.. انفجار عنيف يهز شرقي صنعاء

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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هز انفجار عنيف مساء اليوم الاحد شرقي العاصمة صنعاء.



مصادر محلية لمأرب برس اوضحت بان الانفجار ناتج عن انفجار مقطورة غاز تابعة لمحطة النجاح الغازية شرقي العاصمة صنعاء وذلك بعد اشتعال حريق مجهول اسبابه.



وذكرت المصادر بان الانفجار لم ينتج عنه اي اصابات بشرية حتى كتابة الخبر... مشيرةً إلى ان المليشيات طوقت منطقة الحادثة دون الافصاح عن اسباب وتفاصيل الحريق.