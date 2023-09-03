مأرب: إفتتاح قرية نماء السكنية للنازحين بتمويل كويتي

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افتتح اليوم الأحد بمأرب قرية نماء السكنية للنازحين بتمويل نماء الخيرية من دولة الكويت الشقيق.
وأوضح مدير الإغاثة بنماء الخيرية الكويتية - خالد محمد الشمري " أن المشروع يتكون من ٤٠ وحدة سكنية وجامع ومدرسة ووحدة صحية وحديقة وبئر مياه"..
مشيراً إلى أن الافتتاح يأتي بالتزامن مع وضع حجر أساس قرية نماء ٢.
وأكد الشمري وقوف الشعب الكويتي إلى جانب الشعب اليمني كأقل واجب في ظل الظروف التي تمر بها اليمن.
من جانبه عبر مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى عن شكره للأخوة في الكويت على مايقدمونه من تدخلات إنسانية في مختلف الجوانب"، شاكراً بذات الوقت نماء الخيرية الكويتية على إفتتاح مشروع القرية السكنية بمرفقاتها والتي يستفيد منها النازحين وتساهم في تخفيف معاناتهم".
حضر تدشين الافتتاح مدير عام مديرية الوادي احمد صالح جردان ومدير مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي بمأرب، ومدير مكتب مياه الريف علي هذال، وجمع غفير من المواطنين.