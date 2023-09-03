إسقاط مسيرة حوثية جنوب الحديدة

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة الاحد، من إسقاط مسيرة هجومية تابعة لمليشيا الحوثي في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية ان طائرة مسيرة حوثية تحمل قذائف متفجرة حاولت اليوم استهداف مواقع اللواء الأول زرانيق في قطاع الحيمة بالتحيتا.

وأكدت المصادر ان دفاعات الأول زرانيق تمكنت من إسقاط الطائرة الحوثية قبل ان تحقيق أهدافها.

وبحسب المصادر فقد تمكن ابطال الزرانيق في وقت سابق اليوم من إخماد مصادر نيران للمليشيات استهدفت منازل المواطنين في ذات المنطقة.

يذكر أن مليشيا الحوثي تواصل استهداف القرى الآهلة بالسكان في المناطق المحررة جنوب الحديدة بالمقذوفات والطيران المسيّر، سقط على إثرها عشرات الضحايا من المدنيين