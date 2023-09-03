عاجل اللواء سلطان العرادة يوجه رئيس هيئة الأركان برفع الجاهزية القتالية العالية لكافة منتسبي القوات المسلحة بكافة الألوية والتشكيلات العسكرية

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اليوم برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز وناقش معه آخر المستجدات وأحدث التطورات الأمنية والعسكرية في الساحة الوطنية.

وخلال اللقاء الذي حضره المتحدث الرسمي للمقاومة الوطنية العميد صادق دويد شدد اللواء العرادة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز اليقظة العالية لكافة منتسبي القوات المسلحة بكافة الألوية والتشكيلات العسكرية في ظل استمرار التصعيد الميداني لميليشيات الحوثي الإرهابية بمختلف الجبهات .

وأشاد عضو مجلس القيادة بالأدوار البطولية لأبطال القوات المسلحة والأمن وبالمواقف النضالية لرجال المقاومة بمختلف تشكيلاتها وبالمواقف الوطنية والمشرفة لأبناء القبائل اليمنية المساندة للمعركة الوطنية التي يخوضها أبناء شعبنا ضد مليشيا التمرد والإنقلاب الحوثية منذ أكثر من تسعة أعوام .

مثمناً التضحيات العظيمة التي يقدمها أبطال اليمن وأحرارها المرابطين في كافة الجبهات الميادين في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية الثورة والجمهورية و مكتسباتهما الوطنية والتصدي للمشروع الايراني و إفشال مخططاته وأطماعه التوسعية في اليمن والمنطقة .