مصادر لمأرب برس:توجيهات جديدة للمشاط تستهدف ابناء القبائل في مناطق سيطرة الجماعة الإرهابية

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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لم تكتفي المليشيات الانقلابية بسرقة مرتبات الموظفين وقمع الحريات والاصوات المطالبة بالحقوق المشروعة في مناطق سيطرتها منذ انقلابها وحتي اليوم حتى وصل بها الامر الى اللجوء الى اشعال نار الفتنة وبث الفرقة والاقتتال بين القبائل اليمنية واستباحة دماء وأموال وأعراض من ينتقد سرقتهم لمرتبات الموظفين بذريعة تفعيل وثيقة الجبت والطاغوت (وثيقة الشرف القبلية).

مصادر قبلية رفيعة في صنعاء كشفت اليوم الاحد لمأرب برس بأن رئيس مجلس الانقلاب الحوثي في صنعاء المدعو مهدي المشاط وجه خلال اليومين الماضيين رئيس ما يسمى بمجلس التلاحم القبلي المدعو ضيف الله رسام صاحب أعلى سلطة قبلية حوثية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما يسمى وثيقة الشرف القبلية التي تتضمن بنودا تشرعن للأسر اليمنية بإستباحة اموال واعرض كل من ينتقد سلطتهم العنصرية او يطالب بحقوقه المشروعة كالمطالبة بصرف الرواتب.



وذكرت المصادر لمأرب برس بأن المدعو ضيف الله رسام عقد يوم امس السبت اجتماعا مغلقا في صنعاء مع عدد من القيادات القبيلة المتحوثة بهدف الترتيب للبدء بتفعيل وثيقة الشرف القبلية خلال الايام القليلة القادمة في جميع مناطق سيطرتها بالتعاون مع جهاز الامن والمخابرات التابع للجماعة.

واوضحت المصادر بان التحركات الحوثية الجديدة ضد ابناء القبائل في مناطق سيطرتها تحت مسمى تفعيل (وثيقة الشرف القبلي) تهدف الى اسكات الاصوات القبلية التي تنتقد نهب المليشيات للمرتبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي او خلال اللقاءات القبلية وكذا اشعال نار الفتنة بين ابناء القبائل.



ومن أخطر بنود الوثيقة القبلية الحوثية بأن على القبيلة أو الجهة التي ينتمي إليها المعارض لسلطة الجماعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضده مع الجهات الحوثية أو القبلية.



واوضحت المصادر بان المدعو المشاط شدد على ضرورة ردع كل الاصوات القبلية التي تؤيد المطالبة بصرف الرواتب او تعمل على كسر حاجز الخوف في الاوسط القبلية وتدعو إلى الخروج عن طغيانهم تحت اي مسمى .