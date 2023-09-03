مليشيا الحوثي تهدد مصادرة مقرات وممتلكات حزب “المؤتمر” في صنعاء

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 283

أعلنت جماعة الحوثي، أنها ستصادر مقرات وممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرتها، إضافة إلى منازل وممتلكات مسؤولي الحكومة الشرعية ومعارضي الجماعة.

ووجَّه القيادي في الجماعة، محمد الحوثي، ببيع مقرات وممتلكات ما أسماه النظام السابق، إضافة إلى منازل مسؤولي الشرعية بحُجة تحويل أموالها إلى صندوق المعلِّم.

تأتي هذه التطورات عقب انتقاد رئيس حزب المؤتمر في صنعاء، صادق أمين أبو رأس، الحوثيين لامتناعهم عن دفع مرتبات الموظفين، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فيما تشن قيادات الجماعة، وإعلامها هجومًا شرسًا على المطالبين، بصرف مرتبات الموظفين، معتبرة تلك المطالب جزءًا من حرب أمريكا على الجماعة، حسب زعمها.

وأكدت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي تستعد لإجراء تغييرات واسعة في مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، للإطاحة بقيادات حزب المؤتمر التي ما تزال في مناصب عليا بحكومة الجماعة، غير المعترف بها دوليا.

وأشارت المصادر إلى أن زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، وجَّه بتوسيع صلاحيات “مهدي المشاط”، الذي يشغل حاليا رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى”، مشيرة إلى توجيه الجماعة رسالة إلى رئيس مجلس النواب الخاضع لها تطلب إعداد لائحة تتضمن إلغاء منصب رئيس الحكومة بحيث يتبع الوزراء “المشاط” مباشرة على غرار النظام الإيراني