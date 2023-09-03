ترتيبات أممية لعقد قمة جديدة في نيويورك لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن..تفاصيل

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف مسؤول أممي رفيع، الأحد، عن ترتيبات لعقد قمة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف دعم تلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق العام لشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، لمناقشة الجهود الأممية لدعم خطط العملية التنموية والاقتصادية في البلاد.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن المنسق العام لشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أكد أن الهدف من اللقاء الوقوف امام الخطوات المترتبة للخطط الأممية لعملية الانتقال الى التنمية والتركيز على نوعية المشاريع والاحتياجات الملحة وكيفية الاستمرار بالعمل الانساني باليمن ومناقشة الترتيبات الخاصة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بعقد قمة بمدينة نيويورك خاصة لدعم تلبية الاحتياجات في اليمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الاجراءات المتعلقة بالإطار العام للخطط والمشاريع المنفذة من قبل المنظمات الأممية وآلية العمل والتقييم المشترك لما تم انجازه والخطوات المتبقية لخطة التخلص من خزان صافر بعد نجاح عملية الافراغ .

وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي، على ضرورة استمرار دعم الجهود الحكومية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتوازن بين العمل الاغاثي والانتقال الى التنموي مع مراعاة التركيز على إيصال المساعدات الانسانية للفئات المستفيدة.

ولفت وزير التخطيط، الى حرص الحكومة على تقييم كافة البرامج والمشاريع المنفذة والاطلاع على كافة الجوانب ذات الصلة بآليات عمل الخطط والمشاريع بما يكفل التعامل معها وفق متغيرات الاوضاع الراهنة.

وأشار باذيب، إلى عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في بعض المحافظات المحررة منها مشروع سد حسان الذي يغذي اكثر من 14 الف هكتار من الاراضي الزراعية في دلتا أبين، ومشروع باتيس الجاري العمل بها، منوها بأهمية المشاريع النوعية ذات الطابع المستدام والتنموي في تعزيز وتأمين الموارد الاقتصادية الهامة للبلاد للمراحل القادمة. ودعا نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الى ضرورة مضاعفة الجهود الأممية لسد فجوة نقص التمويلات لما لها من تاثير سلبي في تغطية الاحتياجات الاساسية ومضاعفة المعاناة لدى المواطنين