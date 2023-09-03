ورشة تدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية بسيئون، ووكيل أول الوزارة يوجه رسائل للمشاركين

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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أقامت وزارة الداخلية بمكتبها المتقدم في سيئون اليوم الأحد، ورشة تدريبية بعنوان"أهمية التدريب الأمني ودوره في الإرتقاء بعمل رجال الأمن والشرطة "، وذلك استمراراً لمواصلة البرنامج التوعوي "الانضباط الأمني والوظيفي لرجال الأمن" المزمع عقده إلى نهاية العام لمنتسبي الداخلية بسيئون، والذي تنفذه الوزارة برعاية معالي الوزير اللواء الركن إبراهيم علي حيدان.

استهل الورشة التدريبية وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، منوهاً لرجالات الأمن والشرطه ومنتسبي

الوزارة في كافة المحافظات المحررة إلى الاستفادة من هذه البرامج الهادفة إلى تعزيز القدرات والمهارات، وإكساب المعارف وتنميتها، وذلك لكي يتحقق الأداء الفاعل والمثمر في تنفيذ المهام والوظائف المناطة برجالات الأمن والشرطة على أكمل وجه.

ودعا اللواء الركن محمد سالم بن عبود، المشاركين بالورشة التدريبية إلى عكس ماتعلموه إلى واقعهم الأمني والعملي، وأن يقوموا بنقل التجارب والخبرات، وتدوير المعارف والمعلومات لزملائهم بالإدارات العامة وإلى ميادين عمل الوزارة لتوسيع نطاق الإستفادة للإرتقاء بالعمل الوظيفي والأمني وتحسين وتطوير جودة الأداء العام. وبدوره مدير عام إدارة التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية، ومدرب الورشة

التدريبية؛ العميد الدكتور صالح البدوي تناول مفاهيم التدريب وأهدافه وواقع الورش التدريبية التي تتنوع بين تدوير المعرفة ومشاركتها مع المتدربين ، وإكسابهم المهارات اللازمة، وتعزيز قدراتهم، وبناء اتجاهاتهم ليكونوا فاعلين في مختلف مستوياتهم الوظيفية وبالتالي تحقيق الفاعلية والكفاءة في الأداء.

ولفت المدرب العميد البدوي إلى الأهمية الكبيرة للتدريب كأحد متطلبات العصر الحديث في تحسين قدرات ومهارات الأفراد والإرتقاء بالكوادر المؤهلة، ولأهميته كذلك في بناء وتمتين المؤسسات الحكومية وغيرها بما يساهم في تحديث وتطوير النظم واللوائح الإدارية المتحكمة في سير العمل لتواكب التغيرات الحديثة

والمعاصرة، وبما يتلاءم مع التقدم التكنولوجي، ولأن التدريب المستمر يعتبر إحدى مؤشرات تحقيق الأهداف والنجاحات والإنجازات وتقزيم الإخفاقات. تخلل الورشة التدريبية العديد من

المشاركات والمداخلات والنقاشات التي أعطت القائمين على البرنامج التوعوي انطباعاً لمدى الإستفادة من الورشة التدريبية، وتحقيق أهدافها، وفي نفس الوقت تعطي مؤشرا ومقياسا لاستمرار البرنامج التوعوي المزمع عقده واستمراره إلى نهاية عام 2023م.