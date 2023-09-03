جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن التطورات في اليمن

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يعقد مجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع القادم، جلسة جديدة بشأن اليمن، في ظل التحركات المكثفة التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لإحياء عملية السلام.
ووفقاً لبرنامج العمل المؤقت لمجلس الأمن، سيعقد المجلس يوم الاثنين 11 سبتمبر الجاري، اجتماعه الشهري بشأن اليمن في جلسة مشاورات مغلقة. وسيستمع أعضاء المجلس، كالعادة، إلى إحاطة من المبعوث الأممي، حول نتائج اللقاءات التي أجرها مع مكتبه خلال الأسابيع الماضية مع الأطراف اليمنية والدول المؤثرة في المنطقة لأجل إيقاف إطلاق النار وسداد المرتبات والتحضير لإبرام هدنة جديدة ضمن عملية سياسية جامعة.
كما سيقدم ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، إحاطة حول الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن في ظل تراجع الكثير من البرامج الإنسانية جراء نقص التمويل وغيرها من القيود والمخاطر التي تعيق العمل الإنساني.
وخلال الجلسة سيقدم رئيس بعثة دعم اتفاق الحديدة اللواء مايكل بيري، تقريرا موجزا عن حول آخر التطورات فيما يخص عمل البعثة والأضرار المتواصلة التي تخلفها الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.