الحكومة الشرعية تخاطب الأمم المتحدة وتلح عليها تنفيذ هذا الطلب

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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جددت الحكومة الشرعية مطالبة الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) إلى المناطق المحررة، او منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لمليشيا الحوثي.

وبحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم، مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة ( اونمها) اللواء مايكل بيري نشاط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقضايا المتصلة بمهامها.

وتطرق اللقاء، إلى الخروقات المتكررة للحوثيين في محافظة الحديدة وتعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وكذلك تزايد عدد ضحايا الألغام التي زرعتها في المزارع والأحياء السكنية وتضرر المدنيين وبالاخص في منطقة مقبنة بمحافظة تعز.

وأكد وزير الخارجية، على ضرورة اضطلاع البعثة بمهامها الأساسية وفقاً للقرارات الدولية والزام تلك المليشيات بتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق استكهولم.. مبدياً استعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.

من جهته، عبر المسؤول الأممي، عن تقديره لتعاون الحكومة..مؤكداً حرص البعثة على التعاطي الايجابي مع كل ملاحظات الحكومة،وفق وكالة سبأ.