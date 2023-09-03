الكبسي يسخر من المشاط بعد تصريحات إستفزازية الدوري السعودي.. النصر يضرب الحزم بخماسية والتعاون يفاجئ الأهلي ويهزمه 5-1 بعد معارك طاحنة تدخل فيها الطيران والمدفعية ..الجيش السوداني يكشف عن أخر التطورات في سلاح المدرعات والأحياء المحيطة تعرف على أغلى 20 صفقة خلال الانتقالات الصيفية في عام 2023 اشتعال مظاهرات عارمة شارك بها عسكريون ومخاوف من اقتحام أكبر قاعدة فرنسية في النيجر الكشف عن نجم جديد يقترب من الاتحاد السعودي.. وهذه تفاصيل الصفقة منظمة الصحة العالمية تكشف عن وفاة أكثر من 400 طفل بمرض الحصبة في اليمن صورة ل صلاح تكشف سرا مرعبا.. تمثال أثري مسروق وثمين مصرع قائد بارز للمليشيات الحوثية وإصابة مرافقيه بكمين نصبه قيادي آخر السعودية تعلن عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالفة لأنظمة الإقامة وترحيل 9594 مخالفا
شن رئيس نادي الأكاديميين في اليمن عبدالسلام الكبسي، السبت، هجومًا حادًا على مليشيا الحوثي؛ نتيجة استمرار المليشيا في قطع المرتبات عن الموظفين وفي مقدمتهم أساتذة الجامعات والمعلمين في المدراس.
وقال الكبسي في مقابلة مصورة له على اليوتيوب، إن الإيرادات التي تجنيها مليشيا الحوثي من ضرائب وجمارك وإتاوات وغيرها، تكفي لصرف المرتبات، لكنها فاشلة ولا تريد صرفها.
وأكد الدكتور الكبسي، أن أساتذة الجامعات قادرون على إدارة تلك الموارد، وتسيير مصالح ومؤسسات الدولة، إذا تولوا المسؤولية، بدلا من الأميين الذين يديرون ويحكمون صنعاء.
وسخر الكبسي من تصريحات المشاط الذي يقول إن المرتبات لدى الحكومة المعترف بها، والتحالف، وقال: "إن مسؤولية صرف المرتبات تقع على عاتق حكومة الإنقاذ في صنعاء، وهناك إيرادات هائلة تكفي لصرف المرتبات".
وقال الكبسي، "إن الحوثي يشتري الوقود بـ10 دولار، ويبيعه بـ20 دولارًا، لذلك عذر عدم كفاية الموارد غير مقبول، ومتناقض". حسب تعبيره.
وأكد الكبسي أن الطبقة المتوسطة انتهت، ولم يعد هناك في صنعاء سوى طبقة متحكمة ومستبدة، وطبقة كادحة بما فيهم أساتذة الجامعات الذين يحاضر بعضهم بدون وجبات إفطار.
ودعا الكبسي الحكومة الحوثية في صنعاء والحكومة المعترف بها في عدن للتوصل إلى اتفاق سلام أو ليخلوا الطريق ويتخلوا عن السلطة، وأكاديميو الجامعات والمراكز البحثية قادرون على تسيير إدارة الدولة.
ووصف الكبسي خطاب المشاط في عمران نهاية الأسبوع الماضي بالصادم والاستفزازي للناس والموظفين.
كما شن الكبسي هجوما حادا على الحكومة في عدن، وندد بارتهانها إلى التحالف، وقال إنها لن تستطيع أن تسير الحكم.
وختم الدكتور الكبسي حديثه بأن النادي سيعمل على مقابلة عبدالملك الحوثي لصرف المرتبات قبل أن يلجأ إلى خيارات تصعيدية أخرى مثل الإضراب.