الكبسي يسخر من المشاط بعد تصريحات إستفزازية

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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شن رئيس نادي الأكاديميين في اليمن عبدالسلام الكبسي، السبت، هجومًا حادًا على مليشيا الحوثي؛ نتيجة استمرار المليشيا في قطع المرتبات عن الموظفين وفي مقدمتهم أساتذة الجامعات والمعلمين في المدراس.

وقال الكبسي في مقابلة مصورة له على اليوتيوب، إن الإيرادات التي تجنيها مليشيا الحوثي من ضرائب وجمارك وإتاوات وغيرها، تكفي لصرف المرتبات، لكنها فاشلة ولا تريد صرفها.

وأكد الدكتور الكبسي، أن أساتذة الجامعات قادرون على إدارة تلك الموارد، وتسيير مصالح ومؤسسات الدولة، إذا تولوا المسؤولية، بدلا من الأميين الذين يديرون ويحكمون صنعاء.

وسخر الكبسي من تصريحات المشاط الذي يقول إن المرتبات لدى الحكومة المعترف بها، والتحالف، وقال: "إن مسؤولية صرف المرتبات تقع على عاتق حكومة الإنقاذ في صنعاء، وهناك إيرادات هائلة تكفي لصرف المرتبات".

وقال الكبسي، "إن الحوثي يشتري الوقود بـ10 دولار، ويبيعه بـ20 دولارًا، لذلك عذر عدم كفاية الموارد غير مقبول، ومتناقض". حسب تعبيره.

وأكد الكبسي أن الطبقة المتوسطة انتهت، ولم يعد هناك في صنعاء سوى طبقة متحكمة ومستبدة، وطبقة كادحة بما فيهم أساتذة الجامعات الذين يحاضر بعضهم بدون وجبات إفطار.

ودعا الكبسي الحكومة الحوثية في صنعاء والحكومة المعترف بها في عدن للتوصل إلى اتفاق سلام أو ليخلوا الطريق ويتخلوا عن السلطة، وأكاديميو الجامعات والمراكز البحثية قادرون على تسيير إدارة الدولة.

ووصف الكبسي خطاب المشاط في عمران نهاية الأسبوع الماضي بالصادم والاستفزازي للناس والموظفين.

كما شن الكبسي هجوما حادا على الحكومة في عدن، وندد بارتهانها إلى التحالف، وقال إنها لن تستطيع أن تسير الحكم.

وختم الدكتور الكبسي حديثه بأن النادي سيعمل على مقابلة عبدالملك الحوثي لصرف المرتبات قبل أن يلجأ إلى خيارات تصعيدية أخرى مثل الإضراب.