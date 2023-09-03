الدوري السعودي.. النصر يضرب الحزم بخماسية والتعاون يفاجئ الأهلي ويهزمه 5-1

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اكتسح النصر مضيفه الحزم بخمسة أهداف امقابل هدف ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، في حين فجر الفتح مفاجأة مدوية بعد فوزه الكبير على ضيفه الأهلي بخمسة اهداف مقابل هدف ليتكبد الأهلي الخسارة الأولى هذا الموسم.

ورفع النصر رصيده إلى 9 نقاط بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، متجاوزا التعثر في بداية الموسم بعد خسارته في أول مباراتين، ليحتل المركز السادس في الترتيب، فيما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الـ18 والأخير.

وسجل خماسية "العالمي" عبد الرحمن غريب في الدقيقة (33) وعبد الله الخيبري في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول وأوتافيو في الدقيقة (57) وكريستيانو رونالدو في الدقيقة (68)، وساديو ماني في الدقيقة (78)، فيما سجل هدف الحزم الوحيد محمد باداموسى في الدقيقة (47).

وفي مباراة أخرى، قلب الفتح الطاولة على الأهلي وهزمه بنتيجة كبيرة 5-1.

وتجمد رصيد الأهلي عند 12 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع.