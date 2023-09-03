الكبسي يسخر من المشاط بعد تصريحات إستفزازية الدوري السعودي.. النصر يضرب الحزم بخماسية والتعاون يفاجئ الأهلي ويهزمه 5-1 بعد معارك طاحنة تدخل فيها الطيران والمدفعية ..الجيش السوداني يكشف عن أخر التطورات في سلاح المدرعات والأحياء المحيطة تعرف على أغلى 20 صفقة خلال الانتقالات الصيفية في عام 2023 اشتعال مظاهرات عارمة شارك بها عسكريون ومخاوف من اقتحام أكبر قاعدة فرنسية في النيجر الكشف عن نجم جديد يقترب من الاتحاد السعودي.. وهذه تفاصيل الصفقة منظمة الصحة العالمية تكشف عن وفاة أكثر من 400 طفل بمرض الحصبة في اليمن صورة ل صلاح تكشف سرا مرعبا.. تمثال أثري مسروق وثمين مصرع قائد بارز للمليشيات الحوثية وإصابة مرافقيه بكمين نصبه قيادي آخر السعودية تعلن عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالفة لأنظمة الإقامة وترحيل 9594 مخالفا
اكتسح النصر مضيفه الحزم بخمسة أهداف امقابل هدف ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، في حين فجر الفتح مفاجأة مدوية بعد فوزه الكبير على ضيفه الأهلي بخمسة اهداف مقابل هدف ليتكبد الأهلي الخسارة الأولى هذا الموسم.
ورفع النصر رصيده إلى 9 نقاط بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، متجاوزا التعثر في بداية الموسم بعد خسارته في أول مباراتين، ليحتل المركز السادس في الترتيب، فيما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الـ18 والأخير.
وسجل خماسية "العالمي" عبد الرحمن غريب في الدقيقة (33) وعبد الله الخيبري في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول وأوتافيو في الدقيقة (57) وكريستيانو رونالدو في الدقيقة (68)، وساديو ماني في الدقيقة (78)، فيما سجل هدف الحزم الوحيد محمد باداموسى في الدقيقة (47).
وفي مباراة أخرى، قلب الفتح الطاولة على الأهلي وهزمه بنتيجة كبيرة 5-1.
وتجمد رصيد الأهلي عند 12 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع.