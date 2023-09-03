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تعرف على أغلى 20 صفقة خلال الانتقالات الصيفية في عام 2023

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 أصبحت صفقة انتقال الإكوادوري مويسيس كايسيدو لصفوف تشيلسي قادما من برايتون أغلى صفقة انتقال في صفقات الميركاتو الصيفي خلال الموسم الحالي 2023، بمبلغ 125 مليون دولار، وأكثر من 18 مليون دولار كمتغيرات.

وفي المرتبة الثانية حل اللاعب ديكلان رايس الذي انتقل من ويست هام إلى أرسنال بمبلغ 125 مليون دولار، ونحو 8 ملايين دولار كمتغيرات.

وفيما يلي إنفوغراف بأغلى 20 صفقة انتقال في الموسم الحالي 2023، بحسب المبلغ المالي للصفقة

 
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