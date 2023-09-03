تعرف على أغلى 20 صفقة خلال الانتقالات الصيفية في عام 2023 اشتعال مظاهرات عارمة شارك بها عسكريون ومخاوف من اقتحام أكبر قاعدة فرنسية في النيجر الكشف عن نجم جديد يقترب من الاتحاد السعودي.. وهذه تفاصيل الصفقة منظمة الصحة العالمية تكشف عن وفاة أكثر من 400 طفل بمرض الحصبة في اليمن صورة ل صلاح تكشف سرا مرعبا.. تمثال أثري مسروق وثمين مصرع قائد بارز للمليشيات الحوثية وإصابة مرافقيه بكمين نصبه قيادي آخر السعودية تعلن عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالفة لأنظمة الإقامة وترحيل 9594 مخالفا تقرير أمريكي يتحدث عن تطورات المساعي الدولية لانهاء الحرب في اليمن 7 "رصاصات" في "قلب" بونغو.. كيف سقط رئيس الغابون؟ سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ ريال مدريد
أصبحت صفقة انتقال الإكوادوري مويسيس كايسيدو لصفوف تشيلسي قادما من برايتون أغلى صفقة انتقال في صفقات الميركاتو الصيفي خلال الموسم الحالي 2023، بمبلغ 125 مليون دولار، وأكثر من 18 مليون دولار كمتغيرات.
وفي المرتبة الثانية حل اللاعب ديكلان رايس الذي انتقل من ويست هام إلى أرسنال بمبلغ 125 مليون دولار، ونحو 8 ملايين دولار كمتغيرات.
وفيما يلي إنفوغراف بأغلى 20 صفقة انتقال في الموسم الحالي 2023، بحسب المبلغ المالي للصفقة