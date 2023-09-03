تعرف على أغلى 20 صفقة خلال الانتقالات الصيفية في عام 2023 اشتعال مظاهرات عارمة شارك بها عسكريون ومخاوف من اقتحام أكبر قاعدة فرنسية في النيجر الكشف عن نجم جديد يقترب من الاتحاد السعودي.. وهذه تفاصيل الصفقة منظمة الصحة العالمية تكشف عن وفاة أكثر من 400 طفل بمرض الحصبة في اليمن صورة ل صلاح تكشف سرا مرعبا.. تمثال أثري مسروق وثمين مصرع قائد بارز للمليشيات الحوثية وإصابة مرافقيه بكمين نصبه قيادي آخر السعودية تعلن عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالفة لأنظمة الإقامة وترحيل 9594 مخالفا تقرير أمريكي يتحدث عن تطورات المساعي الدولية لانهاء الحرب في اليمن 7 "رصاصات" في "قلب" بونغو.. كيف سقط رئيس الغابون؟ سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ ريال مدريد
يبدو أن مسألة انضمام النجم سيرجيو راموس إلى فريق الاتحاد السعودي باتت مسألة وقت ليس إلا، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب الإسباني اقترب أكثر من أي وقت مضى من خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.
وقال خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، مساء السبت على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا): "الاتحاد قدم عرضا بعقد لمدة موسمين".
وأشار إلى أن النادي السعودي "ينتظر قرار راموس النهائي، بسبب وجود تواصل بينه وبين أندية تركية".
وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن اتحاد جدة حسم صفقة التعاقد مع لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق.
وأوضحت أنه من المنتظر أن يخضع اللاعب الإسباني، خلال الساعات القادمة، لفحص طبي قبل إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.
وتعاقد الاتحاد مع العديد من النجوم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزهم كريم بنزيمة وفابينيو ونغولو كانتي وجوتا.
كما أعلن يوم أمس التعاقد مع اللاعب عبد الله المعيوف.