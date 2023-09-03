صورة ل صلاح تكشف سرا مرعبا.. تمثال أثري مسروق وثمين

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بعدما أثارت جدلاً واسعاً، كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، مفاجأة صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المتحف البريطاني.
وقال خلال مداخلة هاتفية، إن التمثال الذي كان يقف صلاح أمامه في الصورة الشهيرة هو تمثال لـ"رمسيس الثاني"، يزن 10 أطنان، وهو مسروق.
كما أوضح أن الصورة المتداولة لصلاح بالمتحف البريطاني أمام التمثال رسالة دعم منه، مشيرا إلى أن المتحف البريطاني به نحو 110 آلاف قطعة آثار مصرية مهربة.
وبين أن إجمالي قطع الآثار المصرية في بريطانيا تتخطى 200 ألف قطعة أثرية، مطالبا بعقد مؤتمر عالمي لطلب استرداد الآثار المصرية، خاصة بعد سرقة المتحف البريطاني.
مليون قطعة أثرية مسروقة يشار إلى أن كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار كان أشار إلى أن مصر استردت نحو 29 ألف قطعة أثرية منذ عام 2011 حتى الآن.
ولفت إلى أن هناك 55 متحفا دوليا تحتوي على مليون قطعة أثرية سرقت من مصر