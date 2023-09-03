مصرع قائد بارز للمليشيات الحوثية وإصابة مرافقيه بكمين نصبه قيادي آخر

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قتل قيادي حوثي بارز وأصيب ثلاثة آخرون، مساء السبت، في كمين مسلح نصبه مسلحون يتبعون قيادياً آخر في الميليشيا نفسها، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر قبلية، إن القيادي الميداني عبدالسلام جحلان، رئيس أركان ما يسمى معسكر المجد التابع للميليشيات الحوثية، قتل وأصيب ثلاثة آخرون من نفس الأسرة أحدهم حالته خطيرة في كمين مسلح تعرضت له سيارتهم في منطقة "حنكة المآذن" الواقعة بين مدينتي عوين ومكيراس.
وأضافت المصادر أن الكمين نفذه مسلحون تابعون لقيادي أمني حوثي من "آل الرصاص" المعين من قبل الحوثيين مدير أمن مديرية مكيراس.
ولفتت المصادر إلى أن القيادي الصريع عبدالسلام جحلان هو شقيق ياسر جحلان المنتحل صفة مدير مديرية مكيراس، ويعمل أيضا إلى جانب عمله قائدا لمواقع الإريلات وأحد أبرز قيادات الميليشيا في خطوط التماس الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبين.
يشار إلى أن صراعات الأجنحة الحوثية بدأت تظهر بشكل كبير، خصوصا مع طول فترة الهدنة وتوقف الحرب في الجبهات التي كانت تمثل مصدر دخل لبعض القيادات، حيث ارتفعت مؤخرا وتيرة الصراع بين أجنحتها على الأموال والتغذية والنفوذ والأراضي والمنهوبات