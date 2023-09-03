السعودية تعلن عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالفة لأنظمة الإقامة وترحيل 9594 مخالفا

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تمكنت السلطات السعودية من ضبط أكثر من 15 ألف مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع.

وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 8 حتى 14 صفر 1445هجري، الموافق 24 حتى 30 أغسطس 2023، أسفرت عن النتائج التالية: "