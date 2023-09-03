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السعودية تعلن عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالفة لأنظمة الإقامة وترحيل 9594 مخالفا

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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تمكنت السلطات السعودية من ضبط أكثر من 15 ألف مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع.

وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 8 حتى 14 صفر 1445هجري، الموافق 24 حتى 30 أغسطس 2023، أسفرت عن النتائج التالية: "

  • أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15351 مخالفا، منهم 9124 مخالفا لنظام الإقامة، و4284 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1943 مخالفا لنظام العمل.
  • - ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 579 شخصا، 54% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 257 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
  • - ثالثا: تم ضبط 14 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
  • - رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 41048 وافدا مخالفًا، منهم 33968 رجلا، و7080 امرأة.
  • - خامسا: تمت إحالة 35175 مخالفا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1690 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 9594 مخالفا".
  • وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
  • وحذرت من أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة
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