السعودية تعلن عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالفة لأنظمة الإقامة وترحيل 9594 مخالفا

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تمكنت السلطات السعودية من ضبط أكثر من 15 ألف مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع.
وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 8 حتى 14 صفر 1445هجري، الموافق 24 حتى 30 أغسطس 2023، أسفرت عن النتائج التالية: "