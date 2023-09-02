سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ ريال مدريد

انتهت سوق الانتقالات الصيفية، دون أن يضم نادي ريال مدريد، رأس حربة جديد بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي.

ومع عدم ضم النادي الإسباني لأي مهاجم، حيث فشل في التعاقد مع الفرنسي، كيليان مبامي من صفوف باريس سان جيرمان، يختفي رقم (9) التاريخي من قائمة الميرينجي لأول مرة على الإطلاق.

ومنذ رحيل كريم بنزيما آخر من ارتدى هذا الرقم، انتظر عشاق الملكي بفارغ الصبر أن يحمل هذا الرقم اسم واحد فقط وهو كيليان مبابي.

وبالرغم من تمرد مبابي على إدارة النادي الباريسي طوال الصيف، لكن ريال مدريد لم يتحرك للتفاوض مع باريس سان جيرمان للتفاوض على شراء المهاجم الشاب.