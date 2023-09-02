سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ ريال مدريد

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انتهت سوق الانتقالات الصيفية، دون أن يضم نادي ريال مدريد، رأس حربة جديد بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي.
ومع عدم ضم النادي الإسباني لأي مهاجم، حيث فشل في التعاقد مع الفرنسي، كيليان مبامي من صفوف باريس سان جيرمان، يختفي رقم (9) التاريخي من قائمة الميرينجي لأول مرة على الإطلاق.
ومنذ رحيل كريم بنزيما آخر من ارتدى هذا الرقم، انتظر عشاق الملكي بفارغ الصبر أن يحمل هذا الرقم اسم واحد فقط وهو كيليان مبابي.
وبالرغم من تمرد مبابي على إدارة النادي الباريسي طوال الصيف، لكن ريال مدريد لم يتحرك للتفاوض مع باريس سان جيرمان للتفاوض على شراء المهاجم الشاب.
جدير بالذكر أن الإسباني خوسيلو كان ينتظر ارتداء القميص رقم (9) بعد التعاقد معه من إسبانيول هذا الصيف، لكن الرئيس بيريز رفض منحه القميص، وبدلاً منه أعطاه الرقم (14).
ويواجه رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز العديد من الانتقادات، بسبب عدم تدعيم الفريق الملكي في النهاية بالاسم الأبرز والأهم الذي لاحقه الملكي طيلة السنوات الأخيرة، كيليان مبابي.