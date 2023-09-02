الحوثي يستنفر مقاتليه في صعدة لمواجهة هذا الأمر

السبت 02 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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شن القيادي في مليشيا الحوثي محمد علي الحوثي هجومًا جديدًا على المعلمين والموظفين المطالبين بالمرتبات، في خطاب له الجمعة في محافظة صعدة معقل المليشيا.

وقال محمد علي الحوثي، إن من يطالب بالمرتبات أحمق ومجنون، في أحدث هجوم حوثي على المعلمين وأساتذة الجامعات والموظفين الحكوميين المنقطعة رواتبهم منذ سنوات.

كما هاجم الحوثي أيضا، الشيخ صادق أبوراس رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، نائب رئيس المجلس السياسي، واصفًا مطالبه أيضا بكشف موازنة الإيرادات والنفقات بأنه "جنون وحمق".

وزعم محمد علي الحوثي أن مليشياته تقدم الحوافز والخدمات لجميع مؤسسات الدولة.

وتوسل القيادي الحوثي قبائل وسكان صعدة الوقوف مع المليشيا وزعم أن أسرته وجماعته تراهن عليهم في مواجهة وقمع أي تحرك شعبي.

وكان المشاط قد قال أمس إنه يراهن أيضا على وقوف أنصارهم في صعدة ضد الاحتجاجات التي يصفونها بالعدوان والمؤامرة، واصفا أعضاء المؤتمر في صنعاء بأنهم عملاء وجواسيس.

وتوعد نادي المعلمين وأكاديميي الجامعات وجهات نقابية أخرى بالتصعيد لانتزاع المرتبات بالوسائل المشروعة بما فيها الإضرابات، بينما بدأت تظهر دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تنظيم وقفات احتجاجية ومظاهرات شعبية لانتزاع الحقوق والمرتبات.