شاهد بالصورة كيف فعل لغم حوثي بالطفل (عدنان) الذي يسكن بقرية موبوءة بالالغام

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أُصيب طفل، اليوم، من أهالي قرية بيت الحشاش في ريف حيس، جنوب الحديدة، بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب.
مصادر محلية أفادت بأن الطفل "عدنان طاهر حشاش" انفجر به مقذوف من مخلفات الحرب عثر عليه أثناء رعيه الأغنام في ضواحي قريته.
مؤكدة أن الانفجار تسبب في بتر كفيه وإصابة بليغة في إحدى ساقيه. ووفق مصدر طبي في مستشفى الخوخة الميداني، فإن الإصابة في الساق بليغة وقد تؤدي إلى البتر.
يشار إلى أن قرية بيت الحشاش، شمال غرب حيس، تتعرض بشكل شبه يومي للقصف الممنهج من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية