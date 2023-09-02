إسرائيل تشتعل في حرب شوارع ونتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب لا ستعادة النظام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق بن عزيز يشهد اللقاء الموسع للإعلام العسكري بمارب ويوجه رسائله بخصوص الثورة والجمهورية شاهد فيديو للضحية.. مشرف حوثي وزوجته واخته يعتدون بالضرب على طفلة عمرها 12 عاما عدن.. رئيس مجلس القيادة يجتمع برئاسة هيئة التشاور ويخبرها بما عليها فعله مجريات الكلاسيكو المجنون.. الهلال بريمونتادا تاريخية انتزع الصدارة من الإتحاد شاهد.. بيع ''أب وابنته'' من آثار اليمن في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية 6 رحلات بين صنعاء وعمّان ابتداء من 5 سبتمبر الجاري علاج بسيط ومتوفر يمكن أن يقلل من حرقة المعدة والسعال خطوة مفاجئة وقد تكون الأولى من نوعها في واشنطن.. مدرعات بـ1.5 مليار دولار لهذه الدولة حرب نووبة على الأبواب… روسيا تعلن عن نشر أقوى الصواريخ واشدها فتكاً ودمار و الذي يرعب دول الغرب
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرسال قوات ضخمة لاستعادة النظام في تل أبيب، بعد أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة اليوم السبت، والتي أصيب خلالها 100 شخص.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، إن نتنياهو "تلقى تحديثا من وزير الأمن القومي ومفوض الشرطة بشأن الاضطرابات، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام العام".
من جهتها، ناشدت بلدية تل أبيب السكان البقاء في منازلهم حتى انتهاء المظاهرات.
في غضون ذلك، أفاد مستشفى إيخيلوف في تل أبيب بأن 12 من المصابين في أعمال الشغب التي قام بها طالبو لجوء إريتريون في المدينة، يعانون من جروح خطيرة، فيما يتلقى 26 جريحا آخرون العلاج في نفس المستشفى، بمن فيهم شرطة تتراوح حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة.
واندلعت مواجهات عنيفة اليوم السبت بين قوات الأمن الإسرائيلية والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المظاهرة خرجت احتجاجا على مهرجان نظمته السفارة الإريترية في شارع ياد هاروتز بالمدينة، وأن المتظاهرين من طالبي اللجوء المعارضين للنظام في إريتريا