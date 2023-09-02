رئيس هيئة الأركان العامة الفريق بن عزيز يشهد اللقاء الموسع للإعلام العسكري بمارب ويوجه رسائله بخصوص الثورة والجمهورية

السبت 02 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عقدت دائرة التوجيه المعنوي اليوم السبت، اللقاء الموسع للإعلام العسكري، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، قائد العمليات المشتركة.

وفي اللقاء اكد الفريق بن عزيز "إن سبتمبر الذي أخرج شعبنا من الظلم ومن الاستعباد إلى الحرية والعدل، حق علينا جميعا أن نحتفي به ونحيي ثقافته في النفوس..

وهذه الثقافة التي يحاربها العدو، هو يحاول طمس ذكرى سبتمبر وأكتوبر". وأضاف "معركتنا معركة هوية معركة الجمهورية وهي مستمرة منذ قيام الثورة والقضاء على الإمامة وستستمر معركتنا لاجتثاث مخلفاتها ممثلة بتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية"، مؤكدا أن القوات المسلحة هي أمل الشعب بعد الله لتحقيق الأمن والاستقرار".

وأكد رئيس الأركان" سننتصر لأن مشروعنا مشروع الخير والاستقرار والرخاء، مشروعنا ضد الطبقات والفوارق والتمييز عنصري.. التمايز بالعمل من أجل مصلحة الوطن و أمنه واستقراره".

وشدد رئيس هيئة الأركان على أهمية دور الإعلام في ترسيخ مبادئ وأهداف سبتمبر واحياء هذه الأهداف وغرسها في جيلنا الصاعد وأذهان من بداو يتناسو هذه الثقافة. وقال "لا صوت يعلو على صوت الجمهورية ولا مصلحة فوق مصلحة الوطن، كل المصالح يجب أن تذوب وتبقى مصلحة اليمن فوق كل اعتبار".

من جانبه أكد العميد أحمد الأشول مدير دائرة التوجية المعنوي، أن لا مكان للحوثية في اليمن الجمهوري. وجدد العميد الأشول تأكيده العهد والولاء للقيادة السياسية والعسكرية وللشعب اليمني، وخوض المعركة حتى تحقيق النصر. ولفت العميد الأشول إلى أن الهدف من اللقاء هو إيصال الحقيقة بصوت جمهوري واحد، "ايصال صوت سبتمبر وأكتوبر لعقر دار الإمامة بصعدة".

بدوره أكد وكيل وزارة الاعلام أحمد ربيع استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق بكل ما من شأنه ان يخدم المعركة الوطنية، والتعاون مع الاعلام العسكري في معركة الدفاع عن الجمهورية. بدوره تحدث مدير الدائرة القانونية بوزارة الدفاع، العميد الركن عبدالله غيلان، حول القوانين والتشريعات العسكرية فيما يخص الإعلام والنشر العسكري.

حضر الفعالية، قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد رسام، ورئيس أركان المنطقة السادسة العميد صالح بن راسية، ونائب مدير دائرة الاستخبارات، وعدد من القيادات العسكرية.