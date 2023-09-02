شاهد فيديو للضحية.. مشرف حوثي وزوجته واخته يعتدون بالضرب على طفلة عمرها 12 عاما

السبت 02 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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أدانت منظمة شهود لحقوق الإنسان في اليمن جريمة اعتداء مشرف حوثي على طفلة (12 عاما) والتهجم على مدرستها.

وقالت المنظمة،انها حصلت على فيديو جديد للضحية الطفلة الطالبة جوارح خالد دحان الجمرة (12 عامًا) تروي تفاصيل وطريقة الاعتداء عليها قبل مشرف حوثي وزوجته وأخته في مدرستها بقرية يحيص مديرية أرحب شمال صنعاء.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن هذا الفيديو يؤكد مانشر من قبل للطفلة جوارح التي ظهرت فيه مع والدتها تشرح للعالم ماحصل لها صباح يوم الاحد الموافق ٢٧ أغسطس 2024 من اعتداء من قبل المشرف الحوثي طواف جابر وزوجته وأخته بطريقة وحشية في بوابة مدرستها، وأنهم استغلوا سلطتهم ونفوذهم لدى قيادات الحوثي في المنطقة وبأنهم لن تطالهم يد العدالة.

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وأدانت المنظمة هذه الجريمة البشعة، التي تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة والتعليم، المكفولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعبر عن ممارسات إجرامية ووحشية تنتهك كرامة الإنسان.

ودعت المنظمة إلى ملاحقة المشرف الحوثي المدعو طائف عبدالله سعد محسن جابر، ، قضائيًا، وضمان حق الطفلة جوارح في التعويض المادي والمعنوي عن ما لحق بها من أذى جسدي ونفسي.

كذلك ناشدت المنظمة كافة الأحرار والمنظمات والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان بالتضامن مع قضية الطفلة جوارح، والضغط على جماعة الحوثي الالتزام بالقانون والإنسانية، وضمان حرية التعبير والإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف أو ترهيب.

وأعربت منظمة "شهود" تضامنها كذلك مع إدارة وطالبات مدرسة عائشة للبنات بقرية يحيص، التي تعرضن للتهجم من قبل القيادي المشرف بعد جريمة الاعتداء على الطفلة الطالبة بالمدرسة جوارح، وطالبت بتوفير الأمن والأمان للمدرسات والطالبات، ومحاسبة المعتدين عن هذه الانتهاكات.

وأكدت المنظمة تضامنها مع الطفلة جوارح وأسرتها، وأثنت على شجاعة والدتها التي كشفت عن تفاصيل الجريمة، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة لها من أي انتقام أو تهديد من قبل مسلحي الحوثي.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها في رصد وتوثيق ومناصرة ضحايا الانتهاكات في اليمن، والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.