عدن.. رئيس مجلس القيادة يجتمع برئاسة هيئة التشاور ويخبرها بما عليها فعله

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قالت وكالة سبأ الحكومية ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتمع اليوم السبت بقصر معاشيق، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من رئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة الى احاطات حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، وبرامجها المستقبلية في المصالحة والعدالة، وتعزيز دورها في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والاعلامية، والثقافية، وحماية الحقوق والحريات.
ووضع الرئيس رئاسة الهيئة، امام تطورات الاوضاع المحلية، بما في ذلك زياراته الداخلية لمحافظتي حضرموت والمهرة، والاصلاحات الاقتصادية والمالية الكفيلة باستقطاب التمويلات والمنح الاقليمية والدولية.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس على اهمية تركيز هيئة التشاور والمصالحة على القضايا الرئيسة المتسقة مع طبيعة الظروف الاستثنائية التي فرضتها حرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني على الشعب اليمني ومكاسبه ومصالحه الوطنية.
واشاد الرئيس بجهود هيئة التشاور، ودورها المساند للمجلس، مؤكدا الحرص على تعزيز حضورها الفاعل في تقريب وجهات النظر، وتجسير الثقة بين كافة المكونات الوطنية.