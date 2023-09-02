مجريات الكلاسيكو المجنون.. الهلال بريمونتادا تاريخية انتزع الصدارة من الإتحاد

السبت 02 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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ألحق نادي الهلال الهزيمة الأولى بمضيفه الاتحاد (4-3) في الموسم الحالي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، في "الكلاسيكو" الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن الجولة الخامسة.

وضع المهاجم البرازيلي رومارينيو أصحاب الأرض في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور 16 دقيقة فقط من بداية اللقاء.

ورد المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بهدف التعادل "للزعيم"، في الدقيقة 20 بتسديدة "عالطاير" في الزاوية اليمنى البعيدة "لا تصد ولا ترد.

وتقدم الاتحاد مرة أخرى بهدف جميل سجله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 38، ومن ثم أضاف زميله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث "للنمور" في نهائية الوقت الإضافي من زمن الشوط الأول، مستفيدا من كرة وصلته بعد خطأ فادح ارتكبه اللاعب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش في منطقة جزائه.

وحقق نادي الهلال انتصاره الرابع في الموسم الحالي للدوري، مقابل تعادل واحد، واعتلى الصدارة برصيد 13 نقطة، بانتظار نتيجة مباراة نادي الأهلي ومضيفه الفتح اليوم السبت.

في المقابل، مني نادي اتحاد جدة، حامل اللقب، بالهزيمة الأولى في الموسم، بعد أربعة انتصارات متتالية، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.