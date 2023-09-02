شاهد.. بيع ''أب وابنته'' من آثار اليمن في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية

السبت 02 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كشف الباحث اليمني المتخصص في الآثار "عبدالله محسن" عن بيع قطعتين أثريتين يمنيتين في مزادين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح في منشور على فيسبوك أن القطعتين هما شاهدا قبرَي "معد كرب" وابنته "غثم" مشيرا إلى أن إحداهما بيعت في دالاس بالولايات المتحدة في مارس 2008، والأخرى في ديسمبر 2003.

وأضاف أن الشاهدين يعودان للفترة بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي، لافتا إلى أن "معد كرب" ذكر بنقوش المسند في مملكة سبأ في المقام الأول، تليها بالترتيب قتبان ثم معين وحضرموت.

منشور الباحث عبدالله محسن

أب وابنته بيعا في مزادين في الولايات المتحدة

شاهدا قبري "معد كرب" و غثم بنت "معد كرب"

منذ سنوات كتبت عن بيع شاهد قبر من سبأ يرجع للفترة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي دون تحديد دقيق لتاريخه ، صنع من المرمر المرقط باللون الكريمي والأحمر به رأس أنثى "بارز في الأعلى يحمل عيون غائرة على شكل لوز، وأنف طويل ورقيق، وشفاه صغيرة مزمومة. الجزء السفلي مكسور إلى جزأين، ويحمل سطرين من الكتابة السبئية " تُعرف صاحبة الشاهد "غ ث م م" بنت معد كرب ، وعلى الرغم من وجود كلمة بنت في النقش إلا أن موقع المزاد وصفها بالذكر ، ربما لعدم اهتمامه بالنص المكتوب. وبيع الشاهد في دالاس بالولايات المتحدة في 19 مارس 2008م.

وقبل ذلك بخمس سنوات في 11 ديسمبر 2003م بيع شاهد قبر من الحجر الجيري يحمل نقشاً مسندياً يحدد اسم صاحبه (معد كرب) ، يرجع للفترة من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي دون تحديد دقيق لتاريخه، مما يجعل من صاحب الشاهد أباً محتملاً للسبئية (غثم بنت معد كرب) ، والشاهد "مستطيل الشكل، منحوت في الطرف العلوي، وبه رأس رجل ملتح بارز للغاية، ولحيته وشعره مصنوعان من تجعيدات مرتبة، وله جبين حاد، وأنف طويل ، وشفاه رفيعة مغلقة، وعينان مرفوعتان مع حدقتي العين" ، بيع نيويورك.

وقد ورد ذكر معد كرب في نقوش المسند في سبأ في المقام الأول تليها بالترتيب قتبان ثم معين ثم حضرموت ، وفق ما ورد في مدونة نقوش المسند ، ولعل أشهر التماثيل المشورة لمعد كرب ، التمثال البرونزي المحفوظ في المتحف الوطني في صنعاء ، والذي زين صدره وملابسه بسبعة عشر سطراً من نقوش المسند الرائعة ، والذي يعود إلى الفترة من "أوائل الألفية الأولى إلى القرن الرابع قبل الميلاد".

ومن مشاهير التاريخ اليمني الحاملين لهذا الاسم "معد كرب يعفر" ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم في الطود وتهامة ، والوارد ذكره في نقش مأسل الجمح الثاني.

ما حدث لشاهدي قبري معد كرب وغثم مع ما يحدث لليمني اليوم يدعوا للأسف ، نشعر بأننا في وطن منكوب ، مكتوب على ماضيه وحاضره ومستقبله الرحيل إلى مهالك الغربة ، إما إلى متحف أو مزاد أو قبر غريب في بلد بعيد أو جدث غارق في جوف بحر يعبره اللاجئون.

"عبدالله محسن"

#اثار_اليمن