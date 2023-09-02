6 رحلات بين صنعاء وعمّان ابتداء من 5 سبتمبر الجاري

السبت 02 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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أعلن مسئول بصنعاء عن استئناف مرتقب لزيادة عدد الرحلات الجوية لطيران "اليمنية" الرابطة بين مطاري صنعاء وعمّان الاردني إلى ما كانت عليه قبل تقليصها خلال شهر أغسطس الماضي.

وكتب مدير عام مطار صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، خالد الشايف، على حسابه في منصة "إكس"،: "‏من المقرر عودة رحلات الخطوط الجوية اليمنية بواقع ست رحلات في الأسبوع من صنعاء إلى عمان ابتداء من الثلاثاء القادم، 5 سبتمبر الجاري".