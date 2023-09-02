6 رحلات بين صنعاء وعمّان ابتداء من 5 سبتمبر الجاري علاج بسيط ومتوفر يمكن أن يقلل من حرقة المعدة والسعال خطوة مفاجئة وقد تكون الأولى من نوعها في واشنطن.. مدرعات بـ1.5 مليار دولار لهذه الدولة حرب نووبة على الأبواب… روسيا تعلن عن نشر أقوى الصواريخ واشدها فتكاً ودمار و الذي يرعب دول الغرب عرض تاريخي جديد لصلاح والاتحاد متفائل هدية أميركا لكييف تثير جدلاً.. تشوه المواليد وتنشر السرطان ؟ سلاح فتاك وخطير… أميركا ترسل لأوكرانيا أول ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب المفوضية الأوروبية تعلن عن أنضمام تركيا الي الاتحاد الأوروبي نقابة المعلمين اليمنيين تسلم رئاسة الجمهورية مطالب المعلمين وتأمل سرعة تنفيذها شركة OPPO تنافس آبل وسامسونغ بساعة ذكية أنيقة ومتطورة
أعلن مسئول بصنعاء عن استئناف مرتقب لزيادة عدد الرحلات الجوية لطيران "اليمنية" الرابطة بين مطاري صنعاء وعمّان الاردني إلى ما كانت عليه قبل تقليصها خلال شهر أغسطس الماضي.
وكتب مدير عام مطار صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، خالد الشايف، على حسابه في منصة "إكس"،: "من المقرر عودة رحلات الخطوط الجوية اليمنية بواقع ست رحلات في الأسبوع من صنعاء إلى عمان ابتداء من الثلاثاء القادم، 5 سبتمبر الجاري".