المفوضية الأوروبية تعلن عن أنضمام تركيا الي الاتحاد الأوروبي

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أعلنت المفوضية الأوروبية أن تركيا ستنضم إلى برنامج الاتحاد الأوروبي الرقمي، الهادف لخلق قدرات استراتيجية في أوروبا وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية.
إقرأ المزيد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ميشال وأردوغان يتفقان على "إعادة تنشيط" العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وقالت المفوضية في بيان صحفي، إنها وقعت اتفاق شراكة مع تركيا للمشاركة في البرنامج، وأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات الموافقة اللازمة.
وستتمكن الشركات والمؤسسات الحكومية والكيانات الأخرى في تركيا من المشاركة بمشاريع تعزز استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجالات معينة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مثل الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية المتقدمة، إلى جانب إنشاء مراكز ابتكار رقمية في تركيا.
ويهدف برنامج الاتحاد الأوروبي الرقمي بشكل أساسي لخلق بنية تحتية رقمية في مجالات الحسابات عالية الأداء والذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني، وتطوير تكنولوجيات رقمية مبتكرة ذات أهمية استراتيجية