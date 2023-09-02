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نقابة المعلمين اليمنيين تسلم رئاسة الجمهورية مطالب المعلمين وتأمل سرعة تنفيذها

السبت 02 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات
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سلمت نقابة المعلمين اليمنيين مطالب المعلمين والعاملين في مجال التعليم لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، متمنيةً سرعة توجيه الحكومة بتنفيذها.

وحسب أمين عام النقابة القائم بأعمال نقيب المعلمين اليمنيين - حسين الخولاني" فإن رسالة النقابة التي تسلمها مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى محمد الشعيبي، طالبت النقابة فيها بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43)لعام 2005 م بمافيه من مستحقات مالي، وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ عام 2014 بفوارقها المالية وبأثر رجعي"، مع منح المعلمين النازحين مرتباتهم بصورة منتظمة وجميع مستحقاتهم من علاوات وتسويات بمافيهم المعلمين النازحين الذين لم يستلموا مرتباتهم حتى الآن" .

وأكدت النقابة في رسالتها أن معاناة المعلمين قد بلغت ذروتها مع انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، وركود المرتبات دون زيادة".

ونوهت النقابة إلى التذمر المتزايد من قبل العاملين في حقل التعليم نتيجة معاناتهم الشديدة.

وكانت النقابة قد أصدرت بيانا قبل أسابيع نددت فيه بمعاناة المعلمين والمعلمات في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي جراء توقيف صرف مرتباتهم منذ أكثر من سبع سنوات .

وأيدت نقابة المعلمين إضراب المعلمين في تلك المناطق، ودعتهم للإستمرار في الإضراب حتى يحققوا مطالبهم المشروعة مهما كانت لممارسات القمعية من قبل المليشيا. .

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