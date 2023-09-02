مليشيا الحوثي ترمي بفشلها من التزاماتها بصرف المرتبات على المبعوث الأمريكي

السبت 02 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سعت المليشيات الحوثية إلى التنصل من التزاماتها بصرف المرتبات في ظل غليان شعبي يجتاح مناطق سيطرتها.

ونفى القيادي الحوثي المنتحل صفة وزير الدولة عبد العزيز البكير صحة تقدم المفاوضات بصنعاء.

واتهم البكير: ‏تصريح المبعوث الأمريكي لإحدى القنوات بأنهم سجلوا تقدمًا كبيرًا في الملف اليمني، بانه عبارة عن تظليل للرأي العام ولا أساس له من الصحة. زاعما: أنه السبب الرئيسي في عرقلة المفاوضات. وحاول البكير ارجاع فشل جماعته إلى المبعوث الأمريكي زاعما أنه : “كلما وصلنا إلى اتفاق مع الرياض، يتدخل المبعوث الأمريكي لإفشاله ” ما يعكس فشل المليشيات الحوثية في تلبية متطلبات السلام وتفعيل الملف الإنساني وفتح الطرقات ودفع المرتبات التي استولت عليها منذ العام 2016 م.