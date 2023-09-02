شركة OPPO تنافس آبل وسامسونغ بساعة ذكية أنيقة ومتطورة مليشيا الحوثي ترمي بفشلها من التزاماتها بصرف المرتبات على المبعوث الأمريكي الداخلية تعلن وفاة وإصابة 187 شخص بحوادث مرورية خلال أغسطس الماضي وفاة وإصابة 13 شخصا بحادث مروري مروع في أبين السلطات الإرتيرية تفرج عن" 92" صياداً يمنيا أطفال يدرسون في العراء جنوب محافظة الحديدة(صور +وخبر ) البحرية السعودية تلبي استغاثة سفينة إيرانية في البحر الأحمر الأمطار والرياح الشديدة تدمّر مدرسة للنازحين في قعطبة بالضالع إعلاميو تهامة ينددون باعتقال مسلحي اللواء الوحيش للصحفي القب حملة أمنية لمنع حركة الدراجات النارية ليلاً بمدينة تعز
سعت المليشيات الحوثية إلى التنصل من التزاماتها بصرف المرتبات في ظل غليان شعبي يجتاح مناطق سيطرتها.
ونفى القيادي الحوثي المنتحل صفة وزير الدولة عبد العزيز البكير صحة تقدم المفاوضات بصنعاء.
واتهم البكير: تصريح المبعوث الأمريكي لإحدى القنوات بأنهم سجلوا تقدمًا كبيرًا في الملف اليمني، بانه عبارة عن تظليل للرأي العام ولا أساس له من الصحة. زاعما: أنه السبب الرئيسي في عرقلة المفاوضات. وحاول البكير ارجاع فشل جماعته إلى المبعوث الأمريكي زاعما أنه : “كلما وصلنا إلى اتفاق مع الرياض، يتدخل المبعوث الأمريكي لإفشاله ” ما يعكس فشل المليشيات الحوثية في تلبية متطلبات السلام وتفعيل الملف الإنساني وفتح الطرقات ودفع المرتبات التي استولت عليها منذ العام 2016 م.