الداخلية تعلن وفاة وإصابة 187 شخص بحوادث مرورية خلال أغسطس الماضي

السبت 02 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي وأصيب قرابة 187 شخص، بحوادث مرورية خلال أغسطس الماضي، في عدد من المحافظات اليمنية.

ووفقا لإحصائية جمعت من مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فإن 187 شخص سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة 238 حادث مروري وقع في مناطق نفوذ الحكومة خلال الفترة بين 1 و31 أغسطس 2023. وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الحوادث، والتي شهدتها محافظات عدن وحضرموت ومأرب وشبوة وتعز والمهرة وأبين والضالع، في أغسطس الماضي، أودت بحياة 43 شخص، فيما تعرض 144 آخرين لإصابات متفاوتة، توزعت بين 61 إصابة خطيرة، و83 طفيفة.

وتنوعت هذه الحوادث، بين تصادم (140 حادثة) وانقلاب وسقوط (33) ودهس (51)، إضافة إلى حوادث أخرى، فيما بلغت الخسائر المادية الناجمة عنها أكثر من 37.6 مليون ريال