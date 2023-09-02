مليشيا الحوثي ترمي بفشلها من التزاماتها بصرف المرتبات على المبعوث الأمريكي الداخلية تعلن وفاة وإصابة 187 شخص بحوادث مرورية خلال أغسطس الماضي وفاة وإصابة 13 شخصا بحادث مروري مروع في أبين السلطات الإرتيرية تفرج عن" 92" صياداً يمنيا أطفال يدرسون في العراء جنوب محافظة الحديدة(صور +وخبر ) البحرية السعودية تلبي استغاثة سفينة إيرانية في البحر الأحمر الأمطار والرياح الشديدة تدمّر مدرسة للنازحين في قعطبة بالضالع إعلاميو تهامة ينددون باعتقال مسلحي اللواء الوحيش للصحفي القب حملة أمنية لمنع حركة الدراجات النارية ليلاً بمدينة تعز تفاصيل الرسالة التي سلمتها نقابة المعلمين اليمنيين لرئيس مجلس القيادة الرئاسي
توفي وأصيب قرابة 187 شخص، بحوادث مرورية خلال أغسطس الماضي، في عدد من المحافظات اليمنية.
ووفقا لإحصائية جمعت من مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فإن 187 شخص سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة 238 حادث مروري وقع في مناطق نفوذ الحكومة خلال الفترة بين 1 و31 أغسطس 2023. وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الحوادث، والتي شهدتها محافظات عدن وحضرموت ومأرب وشبوة وتعز والمهرة وأبين والضالع، في أغسطس الماضي، أودت بحياة 43 شخص، فيما تعرض 144 آخرين لإصابات متفاوتة، توزعت بين 61 إصابة خطيرة، و83 طفيفة.
وتنوعت هذه الحوادث، بين تصادم (140 حادثة) وانقلاب وسقوط (33) ودهس (51)، إضافة إلى حوادث أخرى، فيما بلغت الخسائر المادية الناجمة عنها أكثر من 37.6 مليون ريال