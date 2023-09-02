وفاة وإصابة 13 شخصا بحادث مروري مروع في أبين

السبت 02 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي وأصيب 13 شخصا بحادث مروع مروع في محافظة أبين جنوب البلاد. وقالت مصادر محلية، إن 13 شخصا توفوا وأصيبوا جراء حادث انقلاب سيارة نوع "باص" في منطقة نقيل العرقوب بمحافظة أبين جنوب البلاد.

وأضافت أن إنقلاب السيارة أدى لوفاة ستة أشخاص على الفور وإصابة سبعة آخرين. وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات عدن وأبين لتلقي العلاج.

ووفقا للمصادر، فإن المتوفين هم: محمد صالح محمد قاسم تاج الدين - من أبناء الشعيب الضالع، ومعاذ علي عبدالله مهيوب – من أبناء صبر الموادم تعز، وعادل قائد عبدالوهاب عبدالله فارع – من أبناء تعز، وسائق السيارة محمد مهدي منصور صالح من أبناء المحفد بمحافظة أبين، وزياد بكيل عبدالقادر من أبناء الشمايتين تعز، وشخص سادس لم تعرف هويته حتى اللحظة