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افرجت السلطات الارتيرية عن 92 صيادا يمنيا، بعد اشهر من اعتقالهم في احد سجونها.
وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن الصيادين المفرج عنهم من السجون الإرتيرية 92 صياداً، الواصل منهم إلى الحديدة 18 صياداً وماتبقى منهم في منطقة الخوخة.
يذكر أن السلطات الارتيرية أفرجت الشهرين الماضيين عن 167 صيادا يمنيا ما يصل عدد المفرج عنهم إلى 259 صيادا.