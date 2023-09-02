أطفال يدرسون في العراء جنوب محافظة الحديدة(صور +وخبر )

السبت 02 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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مع بداية العام الدراسي الجديد، يلتقى عشرات الاطفال تعليمهم في العراء بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة. مصادر محلية ذكرت أن طلاب المرحلة الابتدائية في يومهم الاول قطعوا مسافات طويلة للوصول إلى مدرسة في منطقة “البادي” شرق مدينة الخوخة.

وأوضحت المصادر أن المدرسة غير مجهزة بأي فصول سوى خيمتين متهالكتين ومدرسين متطوعين لم تصل لهم السلطة المحلية بالمحافظة او وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة الشرعية.

وتفتقر المناطق المحررة جنوب الحديدة لإمكانيات التعليم، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية في إعادة تأهيل وترميم المدارس التي دمرتها مليشيا الحوثي الانقلابية في الساحل الغربي.

وافتتحت الخلية الإنسانية أمس مدرسة الشعب الأساسية، ومدرسة الشهيد هيثم بري، في مديرية الخوخة، بعد يوم على افتتاحها 3 مدارس أخرى في مديرية المخا، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد