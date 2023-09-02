أطفال يدرسون في العراء جنوب محافظة الحديدة(صور +وخبر ) البحرية السعودية تلبي استغاثة سفينة إيرانية في البحر الأحمر الأمطار والرياح الشديدة تدمّر مدرسة للنازحين في قعطبة بالضالع إعلاميو تهامة ينددون باعتقال مسلحي اللواء الوحيش للصحفي القب حملة أمنية لمنع حركة الدراجات النارية ليلاً بمدينة تعز تفاصيل الرسالة التي سلمتها نقابة المعلمين اليمنيين لرئيس مجلس القيادة الرئاسي مدرب ليفربول يرد مجددا على أنباء قرب انتقال محمد صلاح إلى السعودية.. هذا ما قاله أول رد أمريكي على تهديدات مشاط المليشيات المشاط يهاجم الموظفين المطالبين برواتبهم ..تفاصيل الشرعية: بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تحولت لغطاء لجماعة الحوثي الارهابية
لبّت السلطات البحرية السعودية نداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر، كانت في طريقها إلى اليمن، وذلك بعد إصابة أحد أفراد طاقمها.
وذكرت قناة العربية أن السفينة الإيرانية كانت متجهة من إيران إلى اليمن، وقد طلبت الاستغاثة بعد إصابة أحد أفراد طاقمها بأزمة قلبية.
وأضافت أن السلطات السعودية قامت على الفور بإرسال سفينة تابعة للبحرية السعودية لتقديم المساعدة مشيرة إلى أن السفينة السعودية تمكنت من إنقاذ المصاب وتقديم العلاج اللازم للمصاب