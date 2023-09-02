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البحرية السعودية تلبي استغاثة سفينة إيرانية في البحر الأحمر

السبت 02 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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لبّت السلطات البحرية السعودية نداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر، كانت في طريقها إلى اليمن، وذلك بعد إصابة أحد أفراد طاقمها.

وذكرت قناة العربية أن السفينة الإيرانية كانت متجهة من إيران إلى اليمن، وقد طلبت الاستغاثة بعد إصابة أحد أفراد طاقمها بأزمة قلبية.

وأضافت أن السلطات السعودية قامت على الفور بإرسال سفينة تابعة للبحرية السعودية لتقديم المساعدة مشيرة إلى أن السفينة السعودية تمكنت من إنقاذ المصاب وتقديم العلاج اللازم للمصاب

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