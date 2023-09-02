الأمطار والرياح الشديدة تدمّر مدرسة للنازحين في قعطبة بالضالع

السبت 02 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ألحقت الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح شديدة، أضراراً كبيرة في مدرسة للنازحين، بمنطقة سهدة، في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع. وقالت وكيلة مدرسة الفقيد أكرم الصيادي الأساسية للنازحين، تغريد المنصوب، إن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، ألحقت أضرارا كبيرة في خيام المدرسة التي يرتادها أكثر من 500 طالب وطالبة.

وأوضحت وكيلة المدرسة، أن 5 فصول دراسية تضررت كليا، فيما ثلاثة أخرى تضررت جزئياً، وجميعها هي قوام فصول المدرسة، وأصبحت غير صالحة لاستقبال الطلبة، والطالبات للدراسة فيها.

وذكرت أن أكثر من 500 طالب وطالبة من فئات المهمشين، واللاجئين، والنازحين، والمجتمع المضيف، والفقراء الذين يفترشون الأرض في بيئة تعليمية غير ملائمة للتعليم، مهددون بتوقف الدراسة حتى استبدال هذه الخيام المتضررة كلياً باخرى وإعادة تشييدها، وصيانة المتضررة جزئياً.

ودعت، الجهات المعنية، والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الطلبة، وان ينظروا إليهم بعين الاعتبار، والعمل من أجل إصلاح كل ما لحق بالمدرسة من اضرار بشكل عاجل. في السياق، اطلقت السلطة المحلية بالمديرية، وإدارة التربية والمدرسة نداء استغاثة عاجلا بالجهات المعنية، والمنظمات الدولية، ومركز الملك سلمان، ومنظمات الامم المتحدة للتدخل العاجل لمعالجة الاضرار التي لحقت بالمدرسة التي تستقبل مئات الطلاب، والطالبات من فئات النازحين، والمهمشين في مخيمات النزوح