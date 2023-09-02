إعلاميو تهامة ينددون باعتقال مسلحي اللواء الوحيش للصحفي القب

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ادان اعلام تهامة في الساحل الغربي، إقدام مسلحين تابعين لكتائب الوحيش على اعتقال الصحفي الحقوقي مجاهد القب في الخوخة جنوب الحديدة.
وذكر عدد من الإعلاميين والصحفيين، ان عناصر مسلحة تتبع لواء الوحيش قامت بالاعتداء على الزميل مجاهد القب اثناء خروجه من منزله في مدينة الخوخة، واودعته سجن إدارة امن المديرية بطريقه تعسفية وغير قانونية.
وأشاروا إلى ان المدعو يحيى الوحيش قد هدد في وقت سابق الزميل القب بالاعتقال والتصفية على خلفية نشره تجاوزات عناصر مسلحة محسوبة على اللواء.
وطالب اعلاميو تهامة إدارة امن الحديدة بسرعة اطلاق الزميل مجاهد القب، كما حثو قيادة القوات المشتركة الى وضع حد لانتهاكات المدعو الوحيش الذي يستغل نفوذه للإساءة لسمعة القوات المناوئة للحوثي في الساحل الغربي