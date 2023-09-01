حملة أمنية لمنع حركة الدراجات النارية ليلاً بمدينة تعز

الجمعة 01 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بدأت الحملة الأمنية بشرطة تعز، مساء اليوم الجمعة، منع حركة الدراجات النارية ابتداء من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا وتنفيذها انتشارا أمنيا واسعا في شوارع المدينة. وبحسب ما نشره مركز الإعلام الأمني، فان هذه الحملة تأتي ضمن خطة الانتشار الأمني الذي تنفذه الأجهزة الأمنية بمختلف الوحدات الأمنية، لخلق جو أمني مستقر حفاظا على السكينة العامة. وقال مساعد مدير شرطة محافظة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي في تصريح "للإعلام الأمني"، إن الحملة انطلقت بهدف الحفاظ على الأمن العام والسكينة والإستقرار وملاحقة المطلوبين أمنياً. وأكد الكدهي أن الحملة الأمنية عازمة على المضي قدما في بسط نفوذ الدولة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة واستقرارها، داعياً جميع سائقي الدراجات النارية إلى الإلتزام التام بقرار الحظر الليلي لحركة الدراجات النارية ومحذراً جميع المخالفين والمتهاونين في تنفيذ القرار بإجراءات صارمة