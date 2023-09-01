مدرب ليفربول يرد مجددا على أنباء قرب انتقال محمد صلاح إلى السعودية.. هذا ما قاله

الجمعة 01 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد المدرب الألماني يورغن كلوب، أن موقف نادي ليفربول لم يتغير بشان انتقال النجم المصري، محمد صلاح، إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، مشيرا إلى أنه لا يعلم بوجود عرض مقدم من النادي السعودي.

وقال كلوب عند سؤاله، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن وضعية صلاح في ظل أنباء عن اهتمام الاتحاد السعودي بضمه: "الموقف لم يتغير بالطبعوعما إذا كان النادي قد تلقى عرضا من الفريق السعودي بشأن ضم "مو"، قال المدرب الألماني: "ليس على حد علمي... لا شيء آخر لأقولهوتداولت بعض وسائل الإعلام السعودية أنباء، الخميس، عن أن النجم المصري سيُجري الفحوص الطبية لاعبا لنادي اتحاد جدة خلال 48 ساعة.