حملة أمنية لمنع حركة الدراجات النارية ليلاً بمدينة تعز تفاصيل الرسالة التي سلمتها نقابة المعلمين اليمنيين لرئيس مجلس القيادة الرئاسي مدرب ليفربول يرد مجددا على أنباء قرب انتقال محمد صلاح إلى السعودية.. هذا ما قاله أول رد أمريكي على تهديدات مشاط المليشيات المشاط يهاجم الموظفين المطالبين برواتبهم ..تفاصيل الشرعية: بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تحولت لغطاء لجماعة الحوثي الارهابية حزب الإصلاح يوجه رسالة هامة إلى حزب المؤتمر جناح صنعاء الإعلان عن موعد وصول النجم محمد صلاح الى جدة منصة إكس تخطط لإحداث ثورة في مفاتيح المرور هل بدأت حرب الرقائق؟ اخطر أسلحة الجيل الخامس
أكد المدرب الألماني يورغن كلوب، أن موقف نادي ليفربول لم يتغير بشان انتقال النجم المصري، محمد صلاح، إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، مشيرا إلى أنه لا يعلم بوجود عرض مقدم من النادي السعودي.
وقال كلوب عند سؤاله، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن وضعية صلاح في ظل أنباء عن اهتمام الاتحاد السعودي بضمه: "الموقف لم يتغير بالطبعوعما إذا كان النادي قد تلقى عرضا من الفريق السعودي بشأن ضم "مو"، قال المدرب الألماني: "ليس على حد علمي... لا شيء آخر لأقولهوتداولت بعض وسائل الإعلام السعودية أنباء، الخميس، عن أن النجم المصري سيُجري الفحوص الطبية لاعبا لنادي اتحاد جدة خلال 48 ساعة.