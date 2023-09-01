الشرعية: بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تحولت لغطاء لجماعة الحوثي الارهابية

الجمعة 01 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «اونمها» تحولت لغطاء لميليشيا الحوثي الإرهابية،وذلك حسبما ذكر عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم تويتر .

حيث قال الإرياني في تغريدة اليوم الجمعة " نستغرب الصمت المطبق لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) ورئيسها اللواء مايكل بيري رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، إزاء التصعيد المتواصل لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، وآخرها تعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، واعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقا من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى".

وأضاف الإرياني "من المؤسف القول أن بعثة (اونمها) بادائها الحالي باتت مجرد غطاء لمليشيا الحوثي الإرهابية لاختراق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، من قصف بمختلف أنواع الأسلحة، وزراعة الالغام والعبوات الناسفة، واستمرار في تقطيع أوصال المحافظة، ونهب خيراتها ".

وتابع الإرياني "نذكر بأن اتفاق السويد بخصوص الاوضاع في محافظة الحديدة، وموانئها، نص في بنده الأول على وقف فوري لاطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وإعادة نشر مشترك للقوات خارج المدينة والميناء، والالتزام بعدم استقدام اي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وازالة كل المظاهر العسكرية".

واختتم الإرياني تصريحه بالقول "نجدد مطالبة الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) إلى المناطق المحررة، او منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لمليشيا الحوثي، وإصدار موقف واضح من التصعيد المتواصل الذي لا يهدد الامن والاستقرار في اليمن فحسب، بل الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والامن والسلم الإقليمي والدولي".