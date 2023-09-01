الإعلان عن موعد وصول النجم محمد صلاح الى جدة

الجمعة 01 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء تفيد بانتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي، وفي نفس الوقت تؤكد تقارير انجليزية بقاء اللاعب في ليفربول وأنه ليس للبيع. ووفق الحساب الرسمي لصحيفة عكاظ الرياضية على منصة إكس تويتر سابقا فإن

مصادرها أكدت حسم المفاوض الاتحادي صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد، قادماً من ليفربول الإنجليزي، وسيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء اليوم الجمعة.

من جهة أخرى أكدت صحيفة تليغراف الانجليزية إن اتحاد جدة السعودي رفع قيمة العرض المالي لضم صلاح إلى 150 مليون جنيه استرليني وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف جذب المهاجم المصري رغم معارضة يورغن كلوب الصريحة للبيع ووفق تليغراف لم يتلق الوسطاء الذين يعملون مع النادي أي شيء من أنفيلد لتشجيعهم على إمكانية التوصل إلى صفقة، في حين يؤكد نادي ليفربول أن صلاح ليس للبيع بحسب الصحيفة.

وأردفت: يوجد حائط خرساني يعترض الصفقة لكن هذا قد لا يمنع الاتحاد من تكثيف محاولاته لإغراء صلاح بالدوري السعودي للمحترفين بعد استهداف ثلاثة من زملائه السابقين في فريق ليفربول جوردان هندرسون وفابينيو وروبرتو فيرمينو. وبحسب الصحيفة سيتحدث يورغن كلوب إلى الصحافة اليوم قبل مباراة مباراة الأحد ضد أستون فيلا وسيتم سؤاله عن وضع صلاح. وكان كلوب قد تحدث عن صاتح تالاسبوع الماضي كلوب الأسبوع الماضي وأصر على أنه سيتم رفض أي عروض. “ليس لدينا عرض، محمد صلاح لا يزال لاعبًا في ليفربول.

وأكد الإعلامي تامر أمين التقارير السعودية بانتقال صلاح إلى اتحاد جدة بقوله :” هقول خبر وماليش دعوة بيه أنا اللى عليا هقوله وماليش دعوة تفرحوا ” وأضاف خلال برنامجه “آخر النهار” :” قضي الأمر محمد صلاح في السعودية وسيلعب لنادي اتحاد جدة، وبنسبة 99% سيتم الإعلان عن الصفقة التاريخية يوم السبت القادم، يوم السبت القادم نادي اتحاد جدة سيعلن عن صفقتين مدويتين أهمها صفقة محمد صلاح وذلك بعد مباراة الهلال مباشرة.” وتابع:” اللي خلاني شبه متأكد مصدر داخل ليفربول هو من أكد انضمام محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي