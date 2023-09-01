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السعودية.. الإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة الملك فيصل في 5 مجالات (تعرف على طريقة وشروط التقديم)

الجمعة 01 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل، اليوم الجمعة، في الرياض عن فتح باب الترشيح للدورة السابعة والأربعين للعام 2025م في أفرع الجائزة الخمسة.

 وقال الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيل في بيان صحفي " حدد لجائزة الدراسات الإسلامية موضوع: (الدراسات التي تناولت آثار الجزيرة العربية) ولجائزة اللغة العربية والأدب موضوع :(الدراسات التي تناولت الهوية في الأدب العربي) ، ولجائزة الطب: (العلاج الخلوي) ، ولجائزة العلوم موضوع : (الفيزياء).

 واضاف السبيل "أن جائزة خدمة الإسلام، هي جائزة تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم".

 وأشار الأمين العام للجائزة إلى أن الترشيحات تقبل من الجامعات والهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية، وتبدأ من الأول من سبتمبر وتمتد حتى نهاية شهر مارس 2024. وتستقبل الترشيحات عبر البريد الإلكتروني:

Nominations@kingfaisalprize.org

 أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة:

http://www.kingfaisalprize.org/nominations،

، ولمزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه، يمكن زيارة موقع الجائزة :

http://www.kingfaisalprize.org

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