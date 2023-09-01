واشنطن تفرض قيود على استيراد الآثار اليمنية المسروقة..تفاصيل

الجمعة 01 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وقعت سفارة بلادنا في واشنطن مذكرة تفاهم مع الخارجية الامريكية مذكرة تفاهم بشأن فرض قيود استيراد على أنواع من المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية.

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في موقع إكس رصدها مأرب برس ، إن توقيع سفارة بلادنا في واشنطن مع الخارجية الامريكية، على مذكرة تفاهم يأتي بغرض حماية التراث والآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع تهريبها للولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف جاء تتويجاً لجولات من النقاشات والاجتماعات بين وزارة الاعلام والثقافة والسياحة والجهات المختصة في الحكومة الأمريكية .

ولفت الارياني الى ان الولايات المتحدة ستقوم بموجب مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بفرض قيود على استيراد الآثار اليمنية المسروقة ومنعها من دخول الولايات المتحدة الامريكية.

وثمن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز جهود الحكومة اليمنية من اجل حماية التراث والآثار اليمنية وفقا لاتفاقية اليونسكو للعام 1970، وزيادة القدرات المؤسسية لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية اليمنية، ودورها في ضبط وإعادة (79) قطعة اثرية تم تهريبها بقصد الاتجار غير المشروع.

كما أكد انها ستقوم أيضا بضبط تلك الآثار التي تم تهريبها سابقا أو بيعها بطرق غير شرعية للأسواق والمزادات الامريكية، واعادتها للحكومة اليمنية.

وعبر معمر الإرياني عن تطلع وزارته الى مزيد من التنسيق وتعزيز التعاون والشراكة بين بلدينا بما يسهم في الحد من ظاهرة تهريب الاثار واستنزاف الموروث الثقافي من خلال تنمية القدرات والمهارات للعاملين في مجال حماية المواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف، ودعم المشاريع ذات الأولوية في هذا المجال.

ودعا الارياني بقية الدول لأن تحذوا حذو السلطات الأمريكية، وفي المقدمة الامم المتحدة وأصدقاء حماية الممتلكات الثقافية في نيويورك بإصدار قرار من مجلس الأمن بمنع بيع الآثار اليمنية استناداً إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 والبرتوكول الثاني لعام 1999 الخاصه بحماية التراث الثقافي أثناء النزاع