إيلون ماسك يعلن عن تحديثات جديدة على منصة إكس تشمل المكالمات الصوتية والمرئية تحذير من عصير صحي قد يقتلك عند تناوله مع بعض الأدوية تركيا تعلن بيع 18 طائرة بيرقدار لأول دولة عربية منتخبنا الأولمبي يتوجه غدا إلى فيتنام للمشاركة في تصفيات آسيا شاهد ابتكارات "المشاط" لتبرير نهب مرتبات الموظفين ندوة توعوية تناقش ست جرائم جسيمة يتعرض لها أطفال اليمن.. وتطالب اطراف النزاع التوقف عن ايذائهم مباحثات بمنية مصرية لاحياء العملية السياسية وانهاء الحرب نصائح قد تغير حياتك.. اتبع هذه الخطوات الـ “7” لتكوين ثروة مناسبة في الثلاثينيات من عمرك “يويفا” يعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا القوى السياسية بمأرب تضع شرطاً أساسياً للقبول بالمفاوضات مع الحوثي
قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، سيجري تعديلا جديدا على التطبيق يمنح مستخدميه خصائص جديدة لم تكن متوفرة في النسخ السابقة.
وأوضح ماسك، أن هذه التعديلات ستتيح لمستخدمي المنصة إجراء مكالمات صوتية ومرئية على غرار واتس أب وماسينجر، وغيرها من المنصات الرقمية، دون تحديد موعد دقيق لانطلاق هذه الميزات، ومتى ستكون متاحة للمستخدمين.
وتجدر الإشارة إلى أن ماسك لديه تاريخ حافل بالتصريحات حول الميزات والسياسات القادمة التي لم تؤت ثمارها حتى اللحظة.
ومن جهة أخرى أجرت شركة "إكس" تحديثا على سياسات الخصوصية الخاصة بالمنصة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الـ29 من سبتمبر المقبل، حيث من شأن هذه السياسات الجديدة أن تسمح بجمع البيانات البيومترية وتاريخ التوظيف عن المستخدمين والكثير من المعلومات السرية الأخرى.
ويمكن أن تشير البيانات البيومترية إلى بصمات الأصابع والتعرف على بصمة الوجه والعين وغيرها.