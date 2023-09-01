منتخبنا الأولمبي يتوجه غدا إلى فيتنام للمشاركة في تصفيات آسيا

الجمعة 01 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يتوجه منتخب اليمن الأولمبي غداً إلى فيتنام للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2024 التي ستنطلق الأربعاء القادم.

وقال موقع الاتحاد اليمني لكرة القدم في منشور على صفحته في “فيسبوك” إن “تغادر بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم صباح غدٍ الجمعة مطار البصرة الدولي متوجهه الى فيتنام لخوض غمار تصفيات آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً”.

هذا ويشارك منتخب اليمن الأولمبي في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة التي تستضيف مبارياتها فيتنام،

وتضم إلى جوارهما منتخبي سنغافورة وغوام، وتستمر خلال الفترة بين (6 – 12) سبتمبر 2023.

وسيدشن منتخب اليمن مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره السنغافوري يوم الأربعاء القادم 6 سبتمبر، وبعدها بثلاثة أيام سيلتقي نظيره الفيتنامي (المستضيف)، فيما سيختتم مشاركته أمام منتخب غوام في الثاني عشر من ذات الشهر.

وأجرى المنتخب مساء اليوم الخميس آخر حصة تدريبية على الملعب الفرعي لاستاد البصرة الدولي بمدينة البصرة الرياضية، بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب للوقوف على آخر استعدادات اللاعبين. وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم لخوض التصفيات الآسيوية، وعددهم 23 لاعبا، وهم: عبدالله السعدي، بسام فريد، لؤي عطية، أحمد الوجيه، عبدالله الدقين، محمد الغيلي، هشام بلابل، محمد ناجي، الخضر الدوح، أنور الطريقي، علي الدقين، أسامة الصياد، هيثم السلامي، حمزة الريمي، علاء عوشه، حمزة الصرابي، حمزة حنش، صفر الحربي، حمزة محروس، محمد بوتشي، مازن الزعرور، أحمد ماهر، قاسم الشرقي. فيما تم استبعاد كل من فيصل المعروفي للإصابة ومحمد العمودي ومحمد البتول، من قائمة المشاركة في التصفيات