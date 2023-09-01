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لجأت مليشيا الحوثي إلى مسرحية المؤامرات الخارجية، لتبرير رفضها كشف الموازنة العامة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بصرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها
وزعم رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للمليشيات مهدي المشاط ان سبب رفض جماعته كشف الموازنة العامة امام مجلس النواب في صنعاء هو الحفاظ على الجبهة الداخلية وحتى لا يتم تسريبها لدول العدوان حد قولة.
وقال المشاط خلال ترأسه اليوم، لقاء موسع بمحافظة صعدة: “ربما أنكم سمعتم في الفترة الأخيرة بموضوع كشف الموازنة أمام مجلس النواب، والذي أثير في الإعلام.
وأضاف: نحن امتنعنا في السلطة التنفيذية عن تقديم الموازنة، وكشفها أمام مجلس النواب بعد أن قدمنا موازنة 2019م، وتسربت إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن في مدة أسبوع من تسليمها لمجلس النواب، الذي نطالبه بالتحقيق، وكشف كيفية وصولها إلى لجنة العقوبات، وكان هذا هو المانع من تسليم موازنة العام 2020م” واكد القيادي الحوثي إلى أنه وجه وزير المالية بالامتناع عن تقديمها حتى يتم معرفة من هو العميل الذي سرب المعلومات إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن، في تهديد مبطن لأعضاء البرلمان المطالبين بكشف الموازنة العامة وصرف المرتبات الموظفين في مناطق المليشيات.
وكان القيادي الحوثي المشاط قد اتهم المنادين بصرف الرواتب بالعمالة وتنفيذ مخطط السفارة الأمريكية في الرياض؛