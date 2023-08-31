مباحثات بمنية مصرية لاحياء العملية السياسية وانهاء الحرب

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، مع الرئيس المصري مستجدات الاوضاع اليمنية، والجهود الهادفة لإحياء العملية السياسية في اليمن وإنهاء الحرب في البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس العليمي، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أطلع الرئيس السيسي، أمام مستجدات الاوضاع اليمنية، وجهود الاشقاء، والاصدقاء لإحياء العملية السياسية في ظل تعنت جماعة الحوثي.

وثمن الرئيس العليمي، الموقف المصري الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمنى، وتطلعاته المشروعة في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتوجيهات المصرية بتقديم التسهيلات المطلوبة لليمنيين المقيمين والوافدين الى الاراضي المصرية.

بدوره، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر وتشجيعها لكافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام، يضمن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وتماسك مؤسساته الشرعية